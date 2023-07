Superfrucht: Physalis anbauen und ernten

Berlin/Dresden (dpa/tmn) - . Es wirkt, als hängen viele kleinen Lampions am Strauch. Im Inneren befindet sich eine Frucht, die leicht säuerlich-süßlich schmeckt: Die Physalis erinnern in Größe und Form an Cocktailtomaten - kein Wunder, die Nachtschattengewächse sind mit der Tomate verwandt.