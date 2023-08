Teekräuter aus dem eigenen Garten

Die meisten Teekräuter sollten am besten morgens geerntet werden, wenn der Tau abgetrocknet ist und die Pflanzen noch nicht von der Sonne getrocknet wurden. Schneiden Sie die Triebe mit einer scharfen Schere oder einem Messer ab und lassen Sie die Pflanze mindestens 10 cm hoch stehen. So kann sie sich erholen und weiter wachsen: „Der Rückschritt hilft, damit die Pflanzen in Form bleiben und von unten gut verzweigen“, so André Segler.