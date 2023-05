Tipps für torffreie Blumenerde

Wichtig: Nicht nur oberflächlich prüfen, ob die Erde schon trocken ist. Am besten steckt man zum Testen einen Finger in die Erde. Denn mit der Zeit schwemmt das Gießwasser kleinste Teile der torffreien Mischung in das untere Drittel von Töpfen, erläutert die Bayerische Gartenakademie. Hier bleibt es feuchter, während die Oberfläche schneller austrocknet.