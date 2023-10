Trend-Baum Birne: Tipps für Garten und Hauswand

Ein Faktor, der bei Birnbäumen erwähnt werden muss, ist die Anfälligkeit für den sogenannten Birnengitterrost. Diese Pilzkrankheit tritt an den Blättern im Laufe des Sommers auf. „Man erkennt den Befall leicht an den gelb, rot und orangefarbenen Pusteln am Laub“, sagt Obstbauberater Krdzic. Überbewerten solle man die Krankheit aber nicht, so Hubert Siegler. Schließlich kann man dann, wenn man die Flecken sieht, ohnehin nichts mehr machen. Im Frühjahr hilft es, die frisch austreibenden Blätter mit Stärkungsmitteln einzusprühen. „Gut wirkt Schachtelhalm“, sagt der Gartenbau-Ingenieur.