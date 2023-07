Wann muss man den Langzeitdünger erneuern?

Das passiere, wenn die Bedingungen für die Freisetzung der Nährstoffe stimmen und die Stäbchen oder Kugeln dazu direkt beim Einsetzen der Pflanzen in neue vorgedüngte Blumenerde kommen. Sie alleine versorgt in den ersten vier bis sechs Wochen die Pflanzen schon mit allem, was sie brauchen. Daher sollte man eigentlich erst nach diesem Zeitraum extra Dünger verabreichen.