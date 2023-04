Weniger Gartenarbeit dank mehrjährigem Gemüse

Permaveggies sind im Gemüsebeet in etwa das, was Beerensträucher, Zwetschgen-, Kirsch- und Apfelbäume für den Obstgarten sind. Einmal gepflanzt, bleiben die dauerhaften Gemüse einige Jahre im Beet und können immer wieder geerntet werden. „Sie sind robust, pflegeleicht und brauchen nicht so viel Gehätschel und Getätschel wie die einjährigen Gemüse“, sagt die Agraringenieurin und Gartenbuchautorin Christine Weidenweber.