Wie Bodendecker den Garten beschützen

Eng gepflanzt empfiehlt Kern auch Steppen- und Wiesensalbei (Salvia nemorosa und pratensis) als Bodendecker für sonnige, trockene Standorte. „Der Wiesensalbei ist etwas locker im Wuchs, aber ein absoluter Insektenmagnet und samt sich aus“, so Kern. Die heimische Wiesenpflanze blüht nicht nur in klassischem Blau-Violett, sondern auch in Rosa und Weiß. „Durch eine Zufallsmutation gibt es sogar eine Sorte mit blau-weißen Blüten“, sagt die Landschaftsgärtnerin.