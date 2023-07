Zweijährige Sommerblumen jetzt säen

Am besten kommen die Samen in Schalen, rät Gärtnermeisterin Hanna Strotmeier. Nachdem die Saat gekeimt ist, werden die Pflänzchen auseinandergesetzt, so dass jedes einzelne mehr Platz zum Heranwachsen hat. Haben die Pflanzen eine gewisse Größe erreicht, können sie in den Gartenboden an ihren endgültigen Standort. „So entwickelt jede Pflanze einen kräftigen Wurzelballen“, sagt Hanna Strotmeier.