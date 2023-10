Babybett: So schläft Ihr Kind sicher

Fürth (dpa/tmn) - . Es ist das zentrale Möbelstück in den ersten Lebensmonaten: Das Babybett. So empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), dass Babys im ersten Lebensjahr im eigenen Bett im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Das Baby sollte sich in Hörweite der Eltern befinden, damit diese es im Notfall schnell erreichen können.