Backofen: Umluft-Modus spart Strom

Ein weiterer Stromspartipp ist der Verzicht auf das Vorheizen. Selbst wenn das in vielen Rezepten so angegeben ist: Das Vorheizen sei „sowohl ökologisch als auch ökonomisch alles andere als zeitgemäß“, so das Bundeszentrum für Ernährung. So erhitzen sich moderne Öfen sehr schnell - oft schneller, als man selbst bei der Vorbereitung des Gerichts ist.