BGH klärt Voraussetzungen für neuen Verbraucherbauvertrag

Am BGH ging es deshalb noch darum, ob hier ein Verbraucherbauvertrag vorliegt - was die obersten Zivilrichterinnen und -richter verneinten. Schon die Definition im Gesetz spreche dagegen. Dort ist von Verträgen die Rede, „durch die der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird“. Der Gesetzgeber habe sich bewusst für diese Wortwahl entschieden, die von den Formulierungen an anderer Stelle nicht versehentlich abweiche. Die Richter führen auch noch eine Reihe anderer Gründe an.