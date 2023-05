Das können Immobilienbesitzer gegen Graffitis tun

Schritt 2: Benachrichtigen Sie die Polizei und stellen Sie eine Strafanzeige - in der Regel gegen unbekannt. Wer Sprayer auf frischer Tat erwischt, sollte umgehend die Polizei informieren. „Keinesfalls sollte man sich selbst in Gefahr bringen“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Sagen Sie auch in der Nachbarschaft Bescheid. Wenn alle gemeinsam wachsam sind, lassen sich illegale Graffitis in der Umgebung womöglich reduzieren.