Der Rebound-Effekt: Hohe Energiekosten trotz Haus-Sanierung

Trotzdem kann man es in neu sanierten Altbau wärmer haben als zuvor - und das ohne das Thermostat hochzudrehen. Das liegt an der gefühlten Temperatur. Das ist nicht etwa die Temperatur, die wir am Thermostat einstellen. Sie setzt sich etwa hälftig aus den Temperaturen der Raumluft und den umgebenden Oberflächen wie Wänden und Fenstern zusammen. Gerade diese Oberflächentemperatur ist bei schlecht gedämmten Häusern oft viel niedriger und senkt daher den Wärmeeindruck eines geheizten Raumes.