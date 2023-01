Die Aufräumerin - wenn nur noch radikales Ausmisten hilft

Zu ihrem Job ist Nietmann, die in Mainz studiert hat, aus eigener Erfahrung gekommen. In ihrem Hauptberuf als Flugbegleiterin habe sie viele Jahre gedankenlos auf der ganzen Welt eingekauft und immer mehr Sachen in der eigenen Wohnung angehäuft, erzählt sie. „Irgendwann habe ich meine Schränke aufgemacht und gedacht, das alles kreiert eigentlich mehr Frust als Freude.“ Dieser Frust habe sich dann in der eigenen überfüllten Hausapotheke manifestiert, in der sie nichts mehr gefunden habe. Es folge eine radikale Aufräumaktion - und ein sehr befreiendes Gefühl, wie sie berichtet. „Dieses Gefühl von Ballast abwerfen möchte ich auch an andere abgeben.“