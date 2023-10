Farbe in die Wohnung holen: Welche Dosis darf's denn sein?

Beispiel 1: Die großen Möbel und Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer sind neutral gehalten. Der Teppich in Grau, die Couch in Weiß. Einen schönen Kontrast setzen dazu olivfarbene Wände. Auch der Rest ist in Grün gehalten: ein hellgrüner Sessel, mittelgrüne Couchtische, darauf in einer Vase Monstera-Blätter in sattem Grün. Und auf dem Sofa liegen mehrere grüne Kissen (von IP Design).