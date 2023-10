Gasheizungen H2-ready - eine gute Option für Ihr Haus?

Fast überall dominiert Erdgas als Energieträger, Alternativen sind kaum verfügbar. Der Anteil an Wasserstoff soll steigen, irgendwann sogar die vollständige Nutzung von „grünem“, also nur mit erneuerbarer Energie hergestelltem Wasserstoff möglich sein. Aber bis dahin dürfte es viele Jahre dauern. „Es wird in absehbarer Zeit nicht die notwendigen Mengen geben, um in großem Umfang Gebäude zu beheizen“, sagt Stephan Herpertz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn Wasserstoff solle zunächst in der Industrie das bisher verwendete Erdgas ersetzen. Außerdem seien die Produktionskosten noch sehr hoch.