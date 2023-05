Gebrauchte Windeln können Baumaterial von Häusern ersetzen

Zuraida und Kollegen testeten mit den gebrauchten Windeln deshalb einalternatives Baumaterial, was auch Mülldeponien entlasten würde.Dafür stellten sie Betonmischungen mit verschiedenen Anteilen anWindeln anstelle von Sand her. Sie ließen die Mischungen 28 Tage langaushärten und prüften dann ihre Druckfestigkeit. Anhand derindonesischen Bauvorschriften ermittelten sie dann, welche Teile desHauses welchen Anteil an Windeln aufnehmen könnten, ohne an derbenötigten Festigkeit einzubüßen.