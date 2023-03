Greenwashing: So mogeln Hersteller bei Verpackungen

In der Praxis wird das laut Buschmann jedoch nicht umgesetzt: „Eine hundertprozentige Recycling-Fähigkeit gibt es eigentlich bei keinem Material. Es wird immer Verluste geben.“ Die Aussage „100 Prozent recycelbar“ spiegelt sich also in der Realität nie vollständig wider. Vieles wird auch nicht recycelt, weil es laut Heldt zu zeitaufwendig oder zu teuer wäre.