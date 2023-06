Mit Home Staging das Wohnhaus für den Verkauf fit machen

In den USA hat sich ein ganzer Dienstleistungsbereich, das sogenannte Home Staging (zu Deutsch: Heiminszenierung), darauf spezialisiert, Immobilien für den Verkauf fit zu machen. „Dabei geht es um mehr, als Häuser umzudekorieren und aufzuhübschen, um am Ende einen möglichst hohen Preis zu erzielen“, sagt Iris Houghton, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Home Staging und Redesign in Wiesbaden.