Nach Tilgung des Darlehens bald Grundschuld löschen lassen

Diesen erhält man von der Bank zurück, wenn das Darlehen abbezahlt ist, und auch er muss für die Grundbuch-Löschung eingereicht werden. Den Brief gibt es aber in nur einmaliger Ausfertigung. Geht er verloren, muss er in einem langwierigen und teuren Verfahren für kraftlos erklärt werden. Das kann etwa für Erben viel Aufwand bedeuten.