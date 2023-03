So finden Sie den richtigen Stabmixer

München (dpa/tmn) - . Es gibt ein breites Angebot an Stabmixern, die sich in Leistung, Material oder der Anzahl an Aufsätzen unterscheiden. Doch was macht wirklich den Unterschied? Der Tüv-Süd-Produktexperte Christian Kästl gibt Tipps, wie Sie den passenden Stabmixer für Ihre Küche finden.