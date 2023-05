So lagern Sie Gasflaschen richtig

Verletzungsrisiko droht, wenn Gasflaschen liegend lagern. Dann kann laut Verband sogenannte Flüssigphase, also der flüssige Gasanteil in der Flasche, austreten. Die Flüssigphase verdampft dabei, kühlt sehr schnell ab und kann Erfrierungen an der Haut verursachen. Zudem besteht beim Vermischen mit Luft Explosionsgefahr.