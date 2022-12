Stoßlüften senkt auch bei Regen die Luftfeuchtigkeit

Berlin (dpa/tmn) - . Auch an nasskalten Tagen sollte man regelmäßig lüften, um Schimmel in Räumen vorzubeugen. Dazu rät der Deutsche Verband Flüssiggas. Die frische Luft, die man so in den Raum hereinlässt, erwärmt sich. Dadurch sinkt die vorhandene Feuchtigkeit schnell ab - und so vermeidet man in Räumen eine Schimmelbildung.