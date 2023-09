Test: Tierfreundlich Rasen mähen mit Mährobotern?

Anders beim Ecovacs Goat G1 und dem Einhell-Modell. Die optischen Sensoren schlugen hier nur in der Hälfte beziehungsweise 17 Prozent der Durchläufe an. Der mechanische Schutz reichte oft nicht mehr aus, um die Igel unversehrt zu lassen. Heil blieben die Attrappen in drei Viertel der Fälle beim Freelexo CAM, der Goat G1 schaffte zwei Drittel. ​Und der Stiga A 3000, das Modell im Testfeld, das ohne zusätzliche Distanzsensoren arbeitet? Seiner Stoß- und Hebensensoren sorgten dafür, dass er in 85 Prozent der Fälle nach kurzem Körperkontakt mit dem Präparat abdrehte.