Tipps für den Kauf eines Hochdruckreinigers

Köln (dpa/tmn) - . Bei Hochdruckreinigern gibt es deutliche Unterschiede: Wer ein neues Gerät kauft, sollte es am besten vorher ausprobieren. Die Modelle unterscheiden sich zwar nur wenig in ihrer Reinigungsleistung, jedoch stark in ihrer Handhabung. Das zeigt ein Test der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ (Ausgabe Mai 2023).