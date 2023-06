Umweltorganisationen warnen vor Heizen mit Holz

„Schon heute sind die Wälder in Deutschland und global übernutzt mit entsprechend verheerenden Konsequenzen für die Biodiversität“, so die Umweltverbände in einer Mitteilung am Mittwoch. „Wälder drohen immer mehr zur CO2-Quelle zu werden.“ Sie warnten: „Würde der globale Energiebedarf nur mit Holz gedeckt, wären die Wälder der Welt nach einem Jahr nahezu ausgelöscht.“ Zudem sei die Nutzung von Holz zur Wärmeerzeugung besonders ineffizient und setze unter anderem Feinstaub frei.