Wäsche auf der Leine trocknen spart 100 Euro pro Jahr

Besonders belasten die Waschtrockner den Geldbeutel, also Kombinationen aus Waschmaschine und Trockner in einem Gerät. Viele dieser Kombi-Geräte verbrauchen mehr Strom und Wasser als Waschmaschine und Trockner separat, so die Energieberater. Denn in vielen Kombi-Geräten sind spezielle Kondenstrockner verbaut, neuere Wäschetrockner hingegen beinhalten oft eine sparsamere Wärmepumpentechnik.