Weich bis wuchtig: Die Trends der weltgrößten Möbelmesse

Übrigens: Das Gefühl, das diese Möbel haptisch vermitteln, wird in vielen Fällen von ihrer Form unterstützt. Die Sitzmöbel sind überwiegend gerundet. Sessel wirken oft auch so, als würden sie ihre Lehnen und Körper zu einer Umarmung ausbreiten. „Eine einfache Form, in der der Körper freundlich aufgenommen wird“, so Naoto Fukasawa über seinen neuen Sessel Cinnamon für Molteni&C.