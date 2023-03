Wichtig: Bei der Zeitumstellung an die Heizung denken

Damit auch die Heizung sommerzeitgemäß hoch- und runterfährt, muss sie meist per Hand umgestellt werden. (© Christin Klose/dpa-tmn)

Die Zeitumstellung am Wochenende betrifft auch die Heizung. Denn wird die Nachtabsenkung nicht an die Sommerzeit angepasst, wird es morgens eine Stunde zu spät warm in der Wohnung.