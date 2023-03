Wie das Zuhause einbruchssicher wird

Berlin (dpa/tmn) - . Egal, ob jemand mit der Familie in den Sommerurlaub fahren will oder länger geschäftlich unterwegs ist: Solche Abwesenheiten werden häufig von Einbrechern ausgenutzt. Wer eine Reise plant, sollte also vorab daran denken, sein Zuhause abzusichern. Dazu rät die Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“.