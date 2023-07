Wo Sie Ihren Ventilator zu Hause am besten aufstellen

Kästl: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel ist es am besten, wenn der Ventilator kühlere Luft in den Raum einbringt. Zum Beispiel in den Morgenstunden, wenn es im Raum etwas heiß und stickig ist, aber draußen noch kühler, stellt man ihn vor das offene Fenster oder vor die Terrassentür und lässt die Luft in den Raum hineinblasen.