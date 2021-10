Günstige Waschmaschinen bestehen Dauertest nicht unbeschadet

Berlin - Auch günstige Waschmaschinen bekommen die Wäsche sauber. Doch einige preiswerte Modelle halten nicht so lange wie teurere Mitbewerber, und sie haben zum Teil auch Sicherheitsmängel beim Wasserschutz. Das hat die Stiftung Warentest herausgefunden.

Nur 7 von 16 getesteten Modellen zu Anschaffungspreisen von 320 bis 1010 Euro bestanden einen simulierten Zehn-Jahre-Dauertest unbeschadet. Darunter war keine zu Anschaffungspreisen unter rund 490 Euro. Ein etwas höherer Anschaffungspreis lohnt sich also - so die Erkenntnis der Stiftung in der Zeitschrift « test » (Ausgabe 11/2021).