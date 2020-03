Neue Farben auf Balkon und Terrasse

Wohl dosierte, knallige Akzente bilden einen schönen Kontrast zur grauen Sitzbank, hier ein Beispiel von Ikea. Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2020/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2020/dpa-tmn)

Köln - Grau, Braun und Schwarz - das sind alles sehr praktische Farben. An ihnen sieht man sich nicht so schnell satt, sie sind dezent, keiner stört sich daran. Aber wenn wir uns einen warmen Frühlingstag oder schöne Sommerabende vorstellen: Woran denken wir dann? Doch an echte Farben - an Gelb oder Himmelblau!

Die Möbelbranche setzt für die Sommer-Sonnen-Saison auf Balkon und Terrasse jedenfalls etwas mehr auf Farbe als früher - eine kleine Trendwende in diesem Bereich.

Gelb als neue Trendfarbe für Balkon und Terrasse

Denn bislang sieht man dort vor allem graue und schwarze Möbel oder viele Stücke aus unlackiertem Holz. Waren bislang nur die Accessoires - also Kissen und Dekorationen - farbiger gehalten, kommen jetzt auch Liegen oder Sessel auffälliger daher.

Die Koelnmesse, der Veranstalter der Gartenfachmesse Spoga+Gafa, auf der die Trends 2020 bereits vergangenes Jahr zu sehen waren, hat vor allem eine neue Farbe dafür ausgemacht: Gelb. «Mit einer leichten Nuance ins Orange wirkt dieses Gelb modern und ausgesprochen selbstbewusst», heißt es im Bericht der Trendexperten. Das Schöne: Verschiedene Gelbtöne lassen sich gut miteinander kombinieren.

Ein bisschen Himmelblau und eine Prise Rosa

Ein Partner dazu kann Himmelblau sein - und zwar «ganz im trendigen Tommy- und Annika-Look, bei dem man Gelb auch mal mit Bonbonfarben wie Babyblau und Rosa kombinieren darf», schlagen die Trendexperten vor.

Sie haben zu Hause aber noch die guten alten grauen, vielleicht auch weißen Gartenmöbel? Keine Sorge! Denn Grau ist trotz der neuen Entwicklungen nicht out.

Weiter viel Grau im Programm

Man muss sogar betonen: Eigentlich hat jeder Hersteller weiterhin viel Grau im Programm. So ist das eben mit den Trends in der Einrichtungsbranche: Von ihrem ersten Aufkommen bis zu dem Zeitpunkt, wann sie im breiten Massenmarkt ankommen, vergehen ein paar Jahre.

Unlackierte Holzmöbel sind ebenso weiterhin gefragt, und der ewige Klassiker - die weiße Sitzgruppe - könnte nach Ansicht von Trendanalyst Frank A. Reinhardt in diesem Sommer sogar ein Comeback erleben.

Was heißt das konkret für Ihren Balkon und Ihre Terrasse, wenn Sie Trendsetter sein wollen? Auf der Messe waren zwar zunehmend farbige Möbel zu sehen, aber in der großen Masse sah man Kombinationen: Es steht also eine gelbe Liege oder ein strahlend blauer Sessel neben einer grauen, braunen oder weißen Sitzgruppe.

Mehr Farbe heißt nicht, dass es bunt ist

Dazu rät auch Trendanalyst Reinhardt. Er schränkt aber ein: «Im Trend ist nicht nur eine Farbe, aber eben auch nicht das Bunte.» Es komme auf eine ausgewogene Mischung an - und die knalligen Akzente sind am besten immer nur wohl dosierte, also kleine Hingucker.

Daher wählt man vielleicht erst mal Kissen oder Dekorationen in strahlenden Farben zur dezenten Sitzkombination. Vielleicht auch sogar in zwei Farben, aber eben nicht mehr. Und wer sich doch schon etwas mehr traut und ein bisschen investieren will, der kauft ein farbiges Möbelstück für Balkon oder Terrasse.

Oder man greift eine beliebte Kombination aus dem Wohnraum auf: Man stellt viele verschiedenfarbige Stühle nebeneinander um einen Tisch herum.

Gartenmöbel wie Wohnzimmermöbel

Apropos Wohnraum: Wer in letzter Zeit mal im Handel durch die Sortimente mit Gartenmöbeln gelaufen ist, konnte sich fehl am Platz vorkommen. Da stehen klassische Esszimmer- und sogar Wohnzimmermöbel.

Eine entscheidende Entwicklung der vergangenen Jahre in diesem Segment ist der neue Look der Stücke für Balkon, Terrasse und Garten. «Sie könnten auch im Innenraum selbst stehen», erklärt Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie. Manche Firmen würden sogar bereits ähnliche Kollektionen für das Haus und den Garten anbieten. «Nur die Materialien unterscheiden sich, da die witterungsbeständig sein müssen.»

Neu sei nun auch der im Wohnraum schon lange beliebte Materialmix. «Statt nur Stahl, nur Kunststoff und nur Holz, gibt es jetzt zunehmend etwa Holzmöbel mit Metallapplikationen und andere Mixe», so Kurth weiter.

Mehr Outdoorküchen im Handel

Immer häufiger finden sich im Handel auch Outdoor-Küchen. Die vergangenen zwei besonderen Sommer haben hier etwas ausgelöst: Die Nachfrage steigt - nach Stücken, die mehr bieten als nur den Grill.

Neben Kochplatten werden nun auch ganze Küchenzeilen stärker angeboten und nachgefragt. Mit dabei: wetterbeständige Kühlschränke und Spülen. Kurth sagt, das sei «ein ganz großes Thema».