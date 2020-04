Schreibtisch-Utensilien an der Wand aufbewahren

Eine Holzplatte mit verschiedenen Behältern und Ablagen für die Wand sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Foto: Tesa/DIY Academy /dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Tesa/DIY Academy /dpa-tmn)

Köln - Der Schreibtisch ist voll mit Arbeitsutensilien und diversem anderen Kleinkram? In den Schubladen ist kein Platz mehr? Es gibt eine Lösung für solche Fälle: Häufig benötigte Dinge lassen sich im Homeoffice auch an die Wand bringen - und zwar an eine Holzplatte mit aufgeklebten Behältern, wie die DIY Academy in Köln erklärt.

Und so geht's: Eine Sperrholzplatte auf beiden Seiten und an den Kanten lackieren und anschließend gut trocknen lassen. Dafür zunächst die Arbeitsfläche mit Abdeckpapier auslegen und die Platte auf kleine Untersätze wie Holzklötzchen legen.

Im Anschluss werden auf der Holzplatte mit einem Bleistift die Positionen der geplanten Aufbewahrungsbehälter markiert - also zum Beispiel für Papierordner, Kunststoffboxen und Stifteköcher.

In einem weiteren Schritt die Rückseiten der Behälter und Elemente mit Spiritus oder silikonfreiem Glasreiniger putzen. Dann ein Montageband senkrecht aufkleben, passgenau abschneiden und fünf Sekunden lang fest andrücken, rät die DIY Academy. Schließlich die Schutzfolien abziehen und die Gegenstände auf die Platte kleben.

Im letzten Schritt kommt die fertige Holzplatte dann an die Zimmerwand - entweder mit Montageband oder mit Schrauben und Dübeln.