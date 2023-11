„Assassin's Creed: Mirage“: Diebisch gut

Auf den ersten Blick ist in „Mirage“ alles so wie immer bei „Assassin's Creed“: in Festungen einbrechen, Zielpersonen ausschalten und immer im Hintergrund bleiben. Mit eleganten Kletterfähigkeiten schwingt sich Basim von Dach zu Dach und versteckt sich hinter Büschen. Kommt ihm ein Feind zu nahe, erledigt er ihn aus dem Hinterhalt.