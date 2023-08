„Calmly Writer“: Zurück zur Schreibmaschine

Berlin (dpa/tmn) - . Ein weißer Bildschirm, sonst nichts. Allein der Cursor und die Buchstaben, die man tippt, sind sichtbar. Nur wenn die Maus bewegt wird, taucht links oben am Bildrand eine Art Blüten-Symbol auf. Und erst, wenn man darauf klickt, öffnet sich ein übersichtliches Menü am linken Bildrand. Das verschwindet aber gleich wieder, sobald man in die Tasten greift.