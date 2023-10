„Chants of Sennaar“: Sprache lernen aus dem Nichts

Berlin (dpa/tmn) - . Eine neue Sprache lernen ist nicht so einfach - vor allem, wenn man ohne Kurs oder technische Hilfsmittel auskommen muss. Im Puzzlespiel „Chants of Sennaar“ findet man sich plötzlich in einer Zivilisation wieder, die einem völlig unbekannt ist, und versteht erst einmal nur Bahnhof.