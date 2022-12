Dysons Luftfilter-Kopfhörer kratzen an 1000-Euro-Marke

Der 2600 mAh große Akku in den Kopfhörern lädt per USB-C in drei Stunden voll auf. Das reicht für bis zu 50 Stunden reines Musikhören oder für bis zu vier Stunden kombinierten Audio- und Filterbetrieb bei niedrigster Luftstromgeschwindigkeit. Die Kombi-Zeit sinkt entsprechend bei mittlerer (bis zu 2,5 Stunden) und hoher Luftstromgeschwindigkeit (bis zu 1,5 Stunden).