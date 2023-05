„Earth.fm“: Die Schönheit der Natur hören

Und es geht noch spezieller: Auf der Seite finden sich auch Geräusche bestimmter Seen, Berglandschaften oder Waldgebiete. Ansteuern und anhören lassen sie sich gezielt über eine Landkarte mit Markierungen an allen Orten mit Klangaufnahmen. Wie wäre es etwa mit Geräuschen aus dem Sunaberra National Park in Indien?