Gefühl wie früher: Wie Geräte auf die Retro-Schiene kommen

Der Marketing-Spezialist betont, wie stark sich Erinnerungen Erwachsener an ihre Jugendzeit auf den Konsum auswirken. „Produkte, die sie während ihrer Jugend geprägt haben, können das nostalgische Gefühl auslösen und verstärken.“ Oft wundert man sich, dass diese Produkte tatsächlich schon so alt sind. So habe etwa das Tamagotchi so viele Comebacks hinter sich, dass es eigentlich nie weg war.