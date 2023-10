„Gunbrella“: Der bedrohlichste Regenschirm der Welt

In klassischen 2D-Umgebungen ist die namensgebende Waffe so vielseitig wie kaum eine andere. In einem Moment nimmt man mit dem Gunbrella Gegner unter Beschuss, im nächsten nutzt man ihn, um sich selbst vor Treffern zu schützen. Auch bei der Fortbewegung hilft der Schirm, denn man gleitet mit ihm dank seines Griffes an Seilen entlang, gleitet oder schwebt mit ihm wie Mary Poppins durch die Gegend.