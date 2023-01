„High on Life“: Wenn Waffen quatschen können

Die Videospielkritik nahm das Spiel mit seinen sprechenden Aliens gemischt auf: Das Gameplay wiederhole sich teilweise zu stark, der Humor sei zu platt, lauteten etwa negative Kritikpunkte. Doch viele dürften eben genau an den derben Witzen auf dem Niveau von „Rick and Morty“ und „South Park“ besonderen Gefallen finden und sich bei „High on Life“ zuhause fühlen.