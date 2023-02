Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Berlin (dpa/tmn) - . Huawei hat eine aufklappbare Smartwatch mit integrierten kabellosen Kopfhörern angekündigt. In der Watch Buds getauften Uhr liegen und laden zwei besonders kleine In-Ears. Und zwar gleich unterm Ziffernblatt, das per Knopfdruck aufspringt. Daran haften die Ohrhörer praktischerweise auch gleich magnetisch an.