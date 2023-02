Kameras und Objektive gebraucht kaufen

Vincent Meyer kauft für sein Berliner Fotofachgeschäft regelmäßig gebrauchte Kameras an und weiß, worauf es ankommt. Sein erster Check gilt dem Gesamtzustand, dem äußerlichen Erscheinungsbild. „Bei einer Kamera, die schon ordentlich Schrammen hat, besteht ein höheres Risiko, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist“. Punkt zwei: In jedem Fall sollte der Bildsensor frei von Verschmutzungen sein.