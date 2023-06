Kameras von Google Street View unterwegs: Was kann ich tun?

So handhabt es auch Apple in seiner Umsehen (Look Around) genannten Foto-Straßenansicht seiner Karten-App. Und auch dort findet sich bei jeder Ansicht der Menüpunkt „Problem melden“, über den man Apple auf problematische Aufnahmen oder auch das eigene Haus, das man dort nicht länger sehen möchte, aufmerksam machen kann.