Mini-Drohnen sind mehr als ein Spielzeug

Für erste Flugübungen taugen die Mini-Drohnen so oder so. Manche sind so klein, dass sie auf eine Hand passen. Solche Winzlinge haben in der Luft aber ihre Probleme. „Wind und Hindernisse machen es den Kleinen oft schwer“, sagt Brandt. Schwerere Drohnen sind zwar generell nicht so anfällig für Windböen und andere Widrigkeiten. Wer keinen Drohnenführerschein machen will, muss unter der Grenze von 250 Gramm bleiben.