Mit Einkaufsliste und App in den Supermarkt

Die Motivation der Supermarkt-Ketten: eine bessere Kundenbindung. Und sie sammeln natürlich Daten sowie persönlichen Vorlieben der Kunden. Anhand dieser Informationen verschicken sie dann passgenaue Werbung, erklärt Chip. Für Kunden entsteht so das Risiko, dass auf dem Laufband an der Kasse am Ende viel mehr Waren landen als geplant.