Unser Energie-Newsletter – mit wertvollen Tipps

Mainz/Wiesbaden/Darmstadt/Wetzlar. Wie entwickeln sich die Strompreise in der Region, worauf muss ich beim Wechsel zur neuen Heizung achten und welche Innovationen gibt es bei erneuerbaren Energien? Diese und weitere Fragen beschäftigen die Menschen spätestens seit der Energiekrise – auch in unserer Region. Einmal pro Woche gibt es nun von uns aus der Redaktion aktuelle Nachrichten rund um das Thema Energie sowie gute Tipps, was Sie selbst machen können. Abonnieren Sie sich jetzt unseren Energie-Newsletter und erhalten jeden Montag eine Übersicht direkt in Ihr E-Mail-Postfach.