Paragraphica: KI-Kamera „fotografiert“ den Standort

Mit dieser Beschreibung als Befehl sind Text-zu-Bild-Generatoren wie die KI-Software Stable Diffusion in der Lage, Bilder auszugeben. Stable Diffusion direkt zu nutzen, ist kostenpflichtig. Man kann aber auf Dienste ausweichen, die die Nutzung der Software nach Anmeldung in begrenztem Umfang gratis anbieten. Dazu zählen etwa „Playground AI“, „InstantArt“ oder „Lexica“. Karmann bietet das Generieren der Bilder gegen eine kleine Gebühr auch direkt auf seiner Seite an.