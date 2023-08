„Pikmin 4“: Mit Setzlingen auf Rettungsmission

Berlin (dpa/tmn) - . Kaum eine Spieleserie aus Nintendos breitem Portfolio ist so einzigartig wie „Pikmin“. Das Echtzeit-Strategiespiel, in dem man eine Hundertschaft winziger, laufender Setzlinge für Blumen, Bäume und Co. - die Pikmins - koordinieren muss, schafft es nun mit dem neuen vierten Teil auch auf die Switch.